Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektar standartlarını yeniden belirleyen tebliğ taslağını sektör temsilcilerinin değerlendirmesine sundu. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla hazırlanan düzenlemeyle konsantre, püre ve toz formundaki tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklandı.

MEYVE NEKTARLARINDA ŞARTLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Taslağa göre, ilave şeker içermeyen meyve nektarlarında şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılmasına imkân tanınacak. Düşük enerjili nektar kategorisindeki ürünlerde ise şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcı ile değiştirilmesine izin verilecek.

ŞEKERİ AZALTILMIŞ YENİ ÜRÜNLER PAZARA GİRECEK Mİ?

Yeni standartlar kapsamında, özel üretim teknikleriyle doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında düşürülmüş meyve sularının üretilip satılması yasallaşacak. Düzenlemenin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve ürün kalitesini yükseltmek amacıyla hayata geçirileceği bildirildi.