Yeni taslak uyarınca bebek bisküvileri, içeriklerindeki şeker miktarı esas alınarak "şekerli" ve "az şekerli" olmak üzere iki farklı türde üretilecek.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ürünlerin sade veya çeşnili olup olmadıkları da etiketlerde belirtilecek. Bununla birlikte bisküvilerdeki tuz oranının %1 sınırını aşamayacağı hükme bağlandı.

AĞIR METAL VE HİJYEN KRİTERLERİ

Bebek bisküvilerindeki güvenlik tedbirleri kapsamında kurşun miktarı en fazla 0,3 mg/kg, arsenik miktarı ise en fazla 0,2 mg/kg ile sınırlandırıldı.

Ürünlerin Salmonella ve Listeria gibi mikroorganizmaları içerip içermediği laboratuvar analizleriyle denetlenecek; belirlenen standartlara uymayan ürünler pazara sunulamayacak. Taslak ayrıca ürünlere eklenebilecek A, D, E, K, C ve B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir, çinko gibi minerallerin üst ve alt limitlerini de tanımlıyor.

AMBALAJ ZORUNLULUĞU VE ETİKET KURALLARI

Açıkta veya ambalajsız bebek bisküvisi satışı tamamen kaldırılıyor. Kullanılacak ambalajların ürünü nemden, kırılmadan ve dış etkenlerden koruyacak nitelikte olması gerekiyor. Ambalajların üzerinde:

"4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez"

"Anne sütü bebekler için en uygun besindir"

ifadelerinin yer alması zorunlu tutuluyor.

ÜRETİCİYE UYGUNLUK BEYANI ZORUNLULUĞU

Düzenleme kapsamında üretici ve satıcılar, talep edilmesi halinde ürünlerinin ilgili test ve denetimlerden geçtiğini gösteren "standarda uygunluk beyannamesi" ibraz etmekle yükümlü olacak.