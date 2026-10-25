Hal Yasası taslağıyla zincir marketlere, sattıkları ürünlerin yüzde 20’sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Taslakta üretici ve kooperatiflerin desteklenmesi, aracılık zincirinin kısaltılması ve kayıt dışılıkla mücadele için denetimlerin sıkılaştırılması hedefleniyor.

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, öngörülen alım şartını “Büyük marketlere sattığı ürünün yüzde 20'sini doğrudan üreticiden alma zorunluluğu gelecek” sözleriyle anlattı. Tavşan, taslağın üreticiyi koruyan hükümlerini olumlu bulduklarını, düzenlemenin daha şeffaf bir piyasa oluşmasına katkı sağlayabileceğini söyledi.

HAL KURACAK ÜRETİCİ BİRLİKLERİNE ARAZİ DESTEĞİ

Tavşan’ın verdiği bilgiye göre destekler ürün satışıyla sınırlı değil. Taslakta üreticilere kira, depolama, nakliye ve vergi alanlarında çeşitli kolaylıklar öngörülüyor. Üretici birliklerinin hal benzeri bir yer kurması halinde ücretsiz arazi tahsisi ve maddi destek sağlanmasına yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Tedarik zincirindeki işlemlerin daha görünür hale gelmesinin amaçlandığını belirten Tavşan, sebze ve meyve ticaretindeki kayıt dışılığa dikkat çekti. Tavşan, “Kayıt dışılık bizim meslekte çok fazla. Bunun azalması ve şeffaf bir piyasa için yeni maddeler getiriliyor” dedi.

KOOPERATİF SAYISININ İKİ KATINA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Taslakla üreticinin ürününü doğrudan pazarlaması, pazarlık gücünün artırılması ve haksız fiyat oluşumunun önlenmesi hedefleniyor. Kooperatif sayısının kısa vadede iki katına çıkarılması da amaçlar arasında yer alıyor.

Yerli ürün satışını destekleyen teşviklerin artırılması, kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının azaltılması da öngörülüyor.