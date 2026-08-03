Dijital flört uygulamalarına alternatif arayan bekârlar, günlük alışveriş süreçlerini yeni insanlarla tanışma alanına dönüştürüyor. İspanya'da başlayan sembolik işaretlerle iletişim kurma akımı; Almanya, Finlandiya, İsveç ve Norveç gibi ülkelerdeki zincir marketlere de sıçradı.

İSPANYA'DAKİ TERS ANANAS AKIMI NASIL BAŞLADI?

Trendin ilk örneklerinden biri İspanya'daki Mercadona market zincirinde ortaya çıktı. Akşam saatlerinde alışverişe gelen müşteriler, alışveriş arabalarına ters çevrilmiş ananas koyarak iletişime açık olduklarını gösterdi.

Sosyal medyada yayılan akım sonrasında mağazalardaki yoğunluk artarken, bazı şubelerde güvenlik tedbirleri alındı. Belirlenen kurallara göre aynı sembolü kullanan kişiler, alışveriş arabalarını hafifçe birbirine dokundurarak sohbet başlatıyor.

ALMANYA VE FİNLANDİYA'DA HANGİ YÖNTEMLER KULLANILIYOR?

Almanya'nın Karlsruhe kentindeki Edeka şubesinde, yeni insanlarla tanışmak isteyen müşteriler için pembe alışveriş sepetleri kullanıma sunuldu. Market girişine konulan bilgilendirme panolarıyla müşterilerin bu sepetler aracılığıyla iletişim kurabileceği duyuruldu.

Finlandiya'daki Prisma marketlerinde ise "Sinkkukori" adı verilen açık pembe bekâr sepetleri dağıtılmaya başlandı. Uygulamada karşılıklı rıza esas alınarak pembe sepet taşıyan kişilerin yalnızca aynı renkte sepet kullanan diğer müşterilerle iletişim kurması teşvik ediliyor.

DİJİTAL UYGULAMALARA ALTERNATİF ARAYIŞI NEDEN ARTIYOR?

Söz konusu uygulamaların yaygınlaşmasında, kullanıcıların dijital platformlar yerine günlük hayatın doğal akışı içinde tanışma isteği etkili oluyor. Ortak yaşam alanı olan marketlerde kullanılan semboller, kişilerin doğrudan beyanda bulunmadan iletişim kurmasına imkan tanıyor.

İskandinav ülkelerinde de benzer adımlar atılıyor. İsveç'teki bazı marketler belirli günlerde özel etkinlikler düzenlerken, Norveç'te ise sosyal organizasyonlarda ilişki durumunu belirten renkli şapka veya rozetler tercih ediliyor.