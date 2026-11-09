Doğu Sibirya’nın Evenkiya bölgesinde bulunan yaklaşık 6 bin nüfuslu Tura köyünde, Aşağı Tunguska Nehri’ndeki su seviyesinin kritik düzeye gerilemesi nedeniyle ciddi bir gıda krizi yaşanıyor. Yaklaşık bir asırdır kente nehir üzerinden mavnalarla yapılan temel gıda sevkiyatı, kuraklık sebebiyle temmuz ayının sonundan bu yana tamamen durmuş durumda.

YİYECEKLER TÜKENDİ, KİŞİ BAŞI KOTA UYGULAMASI BAŞLADI

Bölgede sonbahar itibarıyla taze meyve, sebze, süt ve et gibi temel besin maddeleri tükenme noktasına geldi; market raflarında yalnızca uzun ömürlü ve ambalajlı ürünler kaldı. Arzın kesilmesiyle serbest piyasada fiyatlar hızla yükselerek bir kilo patates 720 rubleye, bir kilo elma yaklaşık 1.000 rubleye ve bir litre süt ise 600 rubleye kadar ulaştı.

Krizin büyümesi üzerine yetkililer, aralarında patates, soğan, lahana, yumurta ve sütün yer aldığı 21 temel ihtiyaç maddesini bölgeye uçakla taşımaya başladı.

Dağıtılan bu ürünlere kişi başı kota uygulanıyor ve fiyatlar yüzde 5,8 kar marjı ile sınırlandırılıyor. Ancak hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksamalar ve yetersiz tedarik, mağaza önlerinde uzun kuyrukların oluşmasına yol açıyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Krasnoyarsk Bölge Savcılığı, yetkililerin bölgedeki nakliye sorununa zamanında müdahale etmemesi ve tedarik sürecindeki ihmalleri gerekçesiyle kamu görevlileri hakkında ceza davası açıldığını duyurdu.

Yerel idare kasım ayı sonuna kadar sürecek bir hava sevkiyat planı yayımlarken, bölgedeki gıda tedarikinin ancak nehrin donmasıyla birlikte açılacak olan geçici buz yolları üzerinden tamamen normale dönmesi öngörülüyor.