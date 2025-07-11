Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan analizlerde bazı firmaların ürünlerinde nişasta ilavesi, yasaklı boya kullanımı ve hatta ürünle ilgisi olmayan yabancı maddeler bulundu. İşte dikkat çeken bazı bulgular:

-Çınar Baharat ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin sumak ürününde taklit/tağşişe neden olan nişasta tespiti yapıldı. Ürün Konya Karatay’da satılıyordu.

-İdea Gıda ve Kimyevi Maddeler Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin kuru kekik ürününde yabancı madde bulundu. Ürün, İstanbul Sultanbeyli’nde piyasaya sunulmuştu.

-Baba Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin İstanbul Kağıthane’de piyasaya sürdüğü pul biber ürününde hem taklit/tağşişe neden olan nişasta hem de yabancı madde tespit edildi.

-Aynı firmanın toz tatlı biber ürünü de yabancı madde içerdiği gerekçesiyle uygunsuz bulundu.

YASAKLI BOYA KULLANILAN ÜRÜN TESPİT EDİLDİ

Çemkar Gıda Endüstri Ambalaj Matbaacılık ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen Fresh Box Pulbiber ürününde ise gıda boyası ve gıdada kullanımı yasaklanan boya maddeleri bulundu. Ürün Ankara Yenimahalle’de satıştaydı.

TÜKETİCİLERE ETİKETLERİ DİKKATLE OKUYUN UYARISI!

Uzmanlar, tüketicilerin ambalajlı gıda alırken ürün etiketlerini dikkatle okumaları, kaynağı belli olmayan ürünlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı güncel uygunsuz ürün listelerine düzenli olarak göz atılması öneriliyor.