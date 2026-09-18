Plastik şişelerde daha önce 3 litreye kadar olan tek kullanımlık içecek ambalajlarında kapağın şişeye bağlı kalması şartı getirilmişti. Yeni düzenlemeler ise ambalaj üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik miktarını artırmaya odaklanıyor.

PET ŞİŞELERDE NE DEĞİŞTİ?

Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi kapsamında 2025’ten itibaren ana bileşeni PET olan içecek şişelerinde en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastik kullanılması hedefi uygulanıyor. Bu oran, ilgili üye ülkede piyasaya sürülen ve düzenleme kapsamına giren PET şişelerin tamamı üzerinden ortalama olarak hesaplanıyor.

Bu nedenle mağazadaki her PET şişenin ayrı ayrı yüzde 25 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi gerekmiyor. 2030’dan itibaren ise düzenleme kapsamındaki plastik içecek şişeleri için geri dönüştürülmüş plastik kullanım hedefi yüzde 30’a yükselecek.

ŞİŞELERİN RENGİ NEDEN DEĞİŞEBİLİR?

Geri dönüştürülmüş PET oranının artması, şişelerin görünümünde bazı farklılıklara yol açabiliyor. Kullanılan hammaddenin özellikleri ve üretim sürecine bağlı olarak plastiklerde grileşme, sararma veya şeffaflığın azalması görülebiliyor. Ancak düzenleme şişelerin gri, sarı veya daha az şeffaf üretilmesini zorunlu tutmuyor. Görünümde ortaya çıkabilecek değişiklikler, geri dönüştürülmüş malzemenin özellikleri ve uygulanan üretim teknolojisinden kaynaklanıyor.

HER ŞİŞE YÜZDE 25 GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK Mİ İÇERECEK?

Yüzde 25 oranı her bir şişe için ayrı ayrı uygulanmıyor. Düzenlemedeki hedef, bir AB üyesi ülkede piyasaya sürülen ve ilgili hükümlere tabi PET içecek şişelerinin tamamı üzerinden ortalama olarak hesaplanıyor. Bu nedenle farklı üreticilerin veya farklı ürünlerin şişelerinde kullanılan geri dönüştürülmüş plastik miktarı değişebiliyor. AB’nin belirlediği geri dönüştürülmüş plastik kullanım hedefinin 2030’da yüzde 30’a çıkarılması öngörülüyor.

RENGİN DEĞİŞMESİ İÇECEĞİN KALİTESİNİ ETKİLİYOR MU?

Şişenin daha az şeffaf veya hafif renkli görünmesi tek başına içerisindeki içeceğin kalitesinin daha düşük olduğu anlamına gelmiyor. Gıda ürünleriyle temas etmek üzere geri dönüştürülen malzemeler güvenlik gerekliliklerine tabi tutuluyor.

Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı da gıdayla temas edecek malzemelerin üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş PET’e ilişkin süreçleri değerlendiriyor. Bu süreçlerde kullanılmış ambalajlardan gelebilecek potansiyel kirleticilerin uzaklaştırılmasına yönelik işlemler inceleniyor.

KAPAKLAR İÇİN DE DÜZENLEME GETİRİLMİŞTİ

AB’de plastik ambalajlara yönelik daha önce yapılan değişikliklerden biri de şişeye bağlı kapak uygulaması oldu. Düzenleme kapsamında 3 litreye kadar kapasiteye sahip belirli tek kullanımlık plastik içecek kaplarının kapaklarının kullanım sırasında ambalaja bağlı kalması gerekiyor.

Böylece plastik şişelerdeki değişiklikler yalnızca kapaklarla sınırlı kalmadı. Geri dönüştürülmüş malzeme oranlarının artırılmasıyla birlikte ambalajların üretim biçiminde de yeni şartlar uygulanmaya başladı.