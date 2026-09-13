Yeni dönemde şirketler, gerekli dayanağı ortaya koymadan ürünlerini "çevre dostu", "yeşil", "ekolojik" veya "biyolojik olarak parçalanabilir" gibi genel ifadelerle tanıtamayacak. Düzenlemenin temel amacı, tüketicilerin gerçekte olduğundan daha çevreci gösterilen ürünlerle yanıltılmasının önüne geçmek.

AMBALAJLARDAKİ İFADELER DEĞİŞECEK

Yeni kurallar yalnızca reklamlardaki açıklamaları değil, ürün ambalajlarında kullanılan çevresel iddiaları ve sürdürülebilirlik etiketlerini de kapsıyor. Bir şirket genel bir çevre iddiasında bulunmak istiyorsa bunun dayanağını gösterebilmesi gerekecek.

Örneğin bir ürünün yalnızca ambalajı geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmişse, ürünün tamamı bu özelliğe sahipmiş izlenimi veren bir çevre iddiası kullanılamayacak. Benzer şekilde yalnızca belirli bir özelliğe dayanan çevresel avantajın tüm ürüne veya şirketin bütün faaliyetlerine mal edilmesinin önüne geçilecek.

Şirketlerin kendi oluşturduğu her sürdürülebilirlik logosunu ürünlerin üzerine koyması da mümkün olmayacak. Kullanılan sürdürülebilirlik etiketlerinin güvenilir bir sertifikasyon sistemine dayanması veya kamu otoriteleri tarafından oluşturulmuş olması gerekecek.

ÜRÜNLERDE BU İFADELER ARTIK KULLANILAMAYACAK

Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri karbon dengeleme uygulamalarıyla ilgili. Şirketler, sera gazı emisyonlarını başka projeler üzerinden dengeledikleri gerekçesiyle bir ürünü "iklim nötr", "CO2 nötr" veya "iklim üzerinde azaltılmış etkiye sahip" şeklinde pazarlayamayacak.

Yeni kurallar ürünlerin dayanıklılığı ve tamir edilebilirliği konusunda yanıltıcı ifadeleri de hedef alıyor. Bir ürünün gerçekte sahip olmadığı kullanım ömrüne veya tamir imkanına sahipmiş gibi gösterilmesi haksız ticari uygulamalar kapsamında değerlendirilecek.

Düzenleme 27 Eylül 2026'dan itibaren Avrupa Birliği genelinde uygulanacak. Böylece tüketicilerin alışveriş sırasında karşılaştığı çevreci ifadelerin daha somut ve doğrulanabilir bilgilere dayanması, şirketlerin ise ürünlerini olduğundan daha çevreci gösteren pazarlama yöntemlerinden uzaklaşması hedefleniyor.