Zincir marketlerin “1 alana 1 bedava” kampanyalarında kullanılan fiyatlarla ürünlerin normal satış fiyatları arasındaki fark, indirim hesabını değiştirdi. Diş macunu örneğinde kampanya fiyatı, başka marketlerde satılan iki ürünün toplam bedelini de aştı. Ana haber bültenlerine konu olan bilgilere göre, başka marketlerde 129 lira 90 kuruşa satılan diş macunu, “1 alana 1 bedava” kampanyasını uygulayan markette 439 lira 95 kuruştan satışa sunuldu. KAĞIT HAVLUDA AVANTAJ YAKLAŞIK 20 LİRA Piyasada yaklaşık 200 liraya satılan 16'lı kağıt havlunun kampanya fiyatı ise 379 lira 95 kuruş oldu. İki paketin kampanyasız toplam bedeli yaklaşık 400 lirayı bulurken, “1 alana 1 bedava” alışverişinde sağlanan avantaj yaklaşık 20 lira 5 kuruşta kaldı. Karşılaştırmada bebek bezi fiyatına da yer verildi. Normalde bir paketi 279 lira 90 kuruşa satılan bebek bezinin, “1 alana 1 bedava” kampanyasında 499 liraya sunulduğu aktarıldı. TÜKETİCİLER FİYATLARIN ÖNCEDEN ARTIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ Kampanyalar hakkında görüş bildiren bazı tüketiciler, indirim öncesinde fiyatların yükseltildiğini iddia etti. Bir tüketici, “Öncesinde 600 liradan 1000 liraya fırlıyor, sonra geri 500'e falan düşüyor. Onlar yaşanıyor, evet” dedi. Bir başka müşteri de kampanyalara güvenmediğini belirterek ürün fiyatlarının önceden artırıldığını öne sürdü.

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