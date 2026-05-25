2026 yılı Kurban Bayramı öncesinde evlerinde bayram hazırlığı yapan vatandaşlar, marketlerin çalışma takvimini yoğun şekilde araştırıyor. Diyanet takvimine göre bu yıl Arefe günü 26 Mayıs Salı, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Son iş günlerinde eksiklerini tamamlamak isteyenler için BİM, A101, Şok ve Migros gibi dev perakende zincirlerinin bayram mesai programı netleşti.

Bugün (25 Mayıs Pazartesi) Marketler Açık mı?

Bayram haftasının ilk günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü tüm zincir ve yerel marketler normal çalışma düzeninde hizmet vermeye devam ediyor. Bugün alışveriş yapacak vatandaşlar için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Marketler genel olarak 09.00 – 21.00 veya 22.00 saatleri arasında kapılarını açık tutacak.

26 Mayıs Salı (Arefe Günü) Marketler Kaça Kadar Açık?

Arefe günü resmi tatil öğleden sonra başlasa da gıda ve temel ihtiyaç alışverişlerinin aksamaması adına A101, BİM, ŞOK, Migros ve File dahil olmak üzere tüm zincir marketler Arefe günü tam gün hizmet verecek. Vatandaşlar salı günü normal kapanış saatine kadar (21.00/22.00) kesintisiz alışveriş yapabilecek.

Büyük Zincirlerin Kurban Bayramı Mesai Takvimi

Bayramın başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma düzeninde değişiklikler yaşanacak. İşte dev market zincirlerinin bayram politikası:

-BİM Çalışma Saatleri

Bayramın 1. ve 2. Günü (27-28 Mayıs): Kapalı olacak.

Bayramın 3. Günü (29 Mayıs Cuma): Normal çalışma saatlerinde (09.00 - 21.00) kapılarını yeniden açacak.

- A101 Çalışma Saatleri

Bayramın 1. Günü (27 Mayıs Çarşamba): Kapalı olması bekleniyor.

Bayramın 2. Günü (28 Mayıs Perşembe): İtibarıyla normal mesai düzenine geri dönecek.

-ŞOK Market Çalışma Saatleri

Bayramın 1. Günü: Genellikle öğleden sonra (12.00 - 13.00 civarı) kapılarını açıyor. Bazı bölgelerde ise ilk gün tamamen kapalı kalıp ikinci gün açılması bekleniyor. Bayramın diğer günlerinde ise normal saatlerinde hizmet verecek.

-MİGROS Çalışma Saatleri

Bayram Boyunca Açık: Migros, bayramın birinci günü dahil olmak üzere tatil süresince hizmet vermeyi sürdürecek. Ancak bayramın 1. günü açılış saati öğlen 13.00’e çekilecek, kapanış ise normal saatinde (22.00) yapılacak. Diğer günler normal saatler geçerli olacak.

-FİLE Market Çalışma Saatleri

Bayramın 1. ve 2. Günü: Kapalı kalmayı tercih eden zincirler arasında yer alıyor. File Market şubeleri bayramın 3. günü itibarıyla normal saatlerinde müşterilerini ağırlamaya başlayacak.



Önemli Not: Marketlerin AVM içindeki şubeleri veya turistik bölgelerdeki mağazalarında çalışma saatleri lokasyona göre esneklik gösterebilir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamak adına mahallelerindeki şubelerin duyurularını da kontrol etmesi öneriliyor.