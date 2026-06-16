Artan enflasyon ve her geçen gün daha da derinleşen hayat pahalılığı, vatandaşı en temel gıda ürünlerine bile hasret bırakmış durumda.

Tezgahta etiket fiyatı 200 liradan başlayıp 500 liraya kadar tırmanan mevsim meyveleri, maliyeti nedeniyle artık mutfaklara giremiyor.

Vatandaş reyonları sadece uzaktan seyretmekle yetinirken, yaşanan bu geçim savaşı tüketicileri çarpıcı bir noktaya getirdi. Cep yakan meyveleri evine götüremeyen bazı vatandaşların, sadece "tadına bakabilmek" için meyveleri market reyonlarında yemeye başladığı görüldü.

MARKETLERDE GÜNLÜK KAYIPLAR ARTTI

Ekonomik krizin reyonlara yansıyan bu tablosu, giderek yaygınlaşan toplumsal bir refleks haline geldi. Alım gücü eriyen vatandaşın yöneldiği bu durum, zincir marketlerde sorun haline geldi.

Edinilen bilgilere göre, her gün kilolarca meyve daha parası ödenmeden ve tartıya bile girmeden reyonlarda tüketilip bitiriliyor. Yaşanan bu kontrolsüz tüketim, marketlerin stok yönetimini olumsuz etkilerken işletme maliyetlerini ve ürün firesini de hatırı sayılır oranda artırdı.

TEZGAHLARA SİTEM GİBİ UYARI YAZILARI ASILDI

Marketler, reyonlardaki bu "meyve tadımının" önüne geçebilmek için kendi yöntemleriyle önlem almaya karar verdi.

Meyve tezgahlarının ve kasalarının tam üzerine adeta bir sitem belgesi gibi “Ödemeden meyveleri yemeyelim” yazılı uyarı notları asılmaya başlandı.