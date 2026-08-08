Mutfak alışverişinin en temel girdilerinden biri olan patateste son aylarda yaşanan fiyat artışları tüketiciyi zorlamaya devam ediyor. Pazarda ve markette kilogram fiyatı 40 TL'nin üzerine çıkan patates için sevindirici haber, üretimin kalbi konumundaki Niğde'den geldi. Bölgede başlayan yeni sezon sökümleriyle birlikte piyasadaki fiyat baskısının kırılması bekleniyor.

NİĞDE OVALARINDA PATATES HASADI BAŞLADI

Türkiye'nin patates üretim rekorunu elinde tutan Niğde'de tarlalarda hareketlilik zirveye ulaştı. Binlerce dönüm alanda sürdürülen hummalı çalışma, tezgahlara bolluk getirmeye hazırlanıyor. Niğdeli patates üreticisi Mustafa Taşkın, bu yılki rekoltenin ve kalitenin oldukça yüksek olduğunu belirterek, "Piyasada son dönemde patates fiyatlarında yaşanan yükselişlerin farkındayız. Ancak bizim toprağımız bereketiyle bilinir. Bu sezon hem verim hem de ürün kalitesi anlamında son derece güçlü bir dönem geçiriyoruz. Patates sökümlerimiz tam kapasite devam ediyor. Ürünümüz pazara indikçe tezgahlardaki o yüksek fiyatların hızla gerileyeceğinden kimsede şüphe olmasın” dedi.

3 BİN TIR'LIK DEV PATATES SEVKİYATI

Niğde genelinde depoları ve tarlaları dolduran binlerce tonluk patates rekoltesinin büyük bölümü, 3 bin TIR'lık dev bir lojistik operasyonla Türkiye’nin 81 iline dağıtılmak üzere yola çıkarılıyor. Gerçekleştirilen bu yoğun sevkiyat sayesinde patatesin zincir marketlere ve pazarlara ulaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde etiketlere indirim olarak yansıması bekleniyor.