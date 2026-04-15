Olay, Şubat ayında Brezilya’nın Sorocaba kentinin kuzey kesiminde bulunan bir apartman kompleksindeki self-servis markette meydana geldi. Aynı sitede yaşayan 48 yaşındaki Eduardo Silva Prado’nun, 14 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Olay, marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve polis tarafından “cinsel taciz” olarak kayıtlara geçti.

TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ GİBİ YAPTI

Elde edilen görüntülerde, şüphelinin önce telefonda konuşuyormuş gibi davranarak mağdura yaklaştığı, genç kızın durumu fark ederek uzaklaştığı görüldü. Kısa bir süre sonra aynı davranışı tekrarlayan şüphelinin, yeniden yaklaşarak sırtı dönük olan mağdura dokunduğu anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından mağdurun ailesi görüntülere ulaştı ve aynı gün polise şikâyette bulundu.

'YANLIŞIKLA OLDU'

Kadın Savunma Polis Merkezi'nde (DDM) ifade veren Eduardo Silva Prado iddiaları reddetti. Taciz niyetinin olmadığını belirten Prado, "yanlışlıkla temas ettiğini" söyledi. Hakkında iddianame düzenlenen Prado, tutuksuz yargılanacak.