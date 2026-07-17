Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Kutret K. idaresindeki 11 AAJ 500 plakalı kömür yüklü TIR, sürcüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna girdi.
Yan yatan TIR, istasyondaki akaryakıt pompalarını devirdikten sonra market bölümüne çarparak durabildi. Kaza esnasında markette alışveriş yapmakta olan Erdinç Cirit olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada TIR sürücüsü Kutret K. ile market çalışanı İbrahim Y. ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Erdinç Cirit’in cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.