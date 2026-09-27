Afyonkarahisar’ın Sahipata Mahallesi’nde bulunan bir zincir markette, görenlerin yüreğini dağlayan acı bir olay meydana geldi. MARKETTE FENALAŞARAK YERE YIĞILDI İddiaya göre; market içerisinde bulunan çakmak gazı tüpüyle oynayan 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı, gazı soluması üzerine kısa süre içinde fenalaştı. Çocuğun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden markettekiler ve çalışanlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETMEDİ İhbar üzerine adrese kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan küçük Mustafa Ali'ye ilk müdahalede bulundu. Sağlık görevlilerinin tüm çabalarına rağmen 7 yaşındaki çocuk kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Ali Avcı’nın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, küçük çocuğun ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.