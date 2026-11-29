Olay, 23 Kasım’da Silifke ilçesi Sarıcalar Mahallesi’ndeki bir zincir market şubesinde yaşandı. Elinde tabancayla markete giren Cemal Taşkıran, kasadaki parayı almak istedi. İddiaya göre, parayı vermeyen kadın çalışan S.G.E.’yi bacaklarından vuran şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine markete sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çalışan ambulansla hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın taburcu edildi.
SOYGUN GİRİŞİMİNİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Cemal Taşkıran’ın markete soygun amacıyla girdiği, kasadaki parayı alamayınca çalışanı silahla yaraladığı belirlendi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, Taşkıran’ın Susanoğlu Atakent Mahallesi’nde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.
POLİS BASKININDA EVDEKİ KİŞİYİ REHİN ALDI
Şüphelinin bulunduğu adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Silahlı olduğu belirtilen Taşkıran, evde bulunan bir kişiyi rehin alarak ekiplere bir süre direndi.
Polis müdahalesi sırasında yakalanacağını anlayan şüpheli, tabancasını kendisine doğrultarak ateş etti. Durumun telsizle bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Cemal Taşkıran’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüphelinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.