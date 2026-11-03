Ankara'nın Sincan ilçesinde bir zincir markette hırsızlığı önlemek amacıyla müşterilerin çantalarının bantlanarak girişteki kilitli dolaplara konulması uygulaması, belediyenin tebligatı üzerine sona erdi.

Markette alışveriş yapanlar, girişte çantalarının alınıp bantlandığını ve kilitli dolaplara konulduğunu belirterek belediyenin WhatsApp ihbar hatlarına şikayette bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri inceleme başlattı.

Kamera görüntülerinde, mağaza girişindeki güvenlik görevlilerinin müşterilerin çantalarını aldığı, bant yapıştırdığı ve vestiyer bölümündeki kilitli dolaplara koyduğu tespit edildi.

BAKANLIĞA DA BİLDİRİLDİ

Belediye, işletmeye gönderdiği tebligatta uygulamanın kişi hürriyeti ve güvenliği, tüketici mevzuatı ve mülkiyet hakkı gibi temel hak ve hürriyetlere aykırılık oluşturduğunu belirtti. Uygulamanın sürmesi halinde idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'na da bildirimde bulunuldu. Tebligatın ardından market, söz konusu uygulamayı kaldırdı.

"BUNUN YOLU POŞET VEYA ÇANTA BANTLAMAK DEĞİLDİR"

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, "Tebligatın ardından ilgili zincir marketin mağazalarını ziyaret ettiğimizde bu uygulamanın artık yapılmadığını gördük" dedi. Ocak, taleplerine kulak vererek uygulamadan vazgeçen işletmelere teşekkür etti.

İşletmelerin zarar görmesini de istemediklerini, ancak bunun yolunun vatandaşı mağdur etmek olmadığını belirten Ocak, "Teknoloji ve güvenlik araçları gelişti. Bunun yolu poşet veya çanta bantlamak, vatandaşı ikinci sınıf insan konumuna sokmak değildir" ifadelerini kullandı.

Ocak, hırsızlıkla mücadele için kaymakam, emniyet müdürü ve market yöneticileriyle ortak yöntemler belirlemeye ve katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.