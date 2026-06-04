Sağlık alanındaki kamu projelerine kaynak yaratmak ve okullarda sağlıklı beslenmeyi desteklemek amacıyla devasa bir fon kuruluyor. Ekonomi Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın ulaştığı yasa taslağına göre Sağlık Bakanlığı bünyesinde "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu" adıyla yeni bir yapı oluşturulması planlanıyor. Fonun bütçesi ise marketlerde satılan ambalajlı ürünler ile tütün mamullerinden yapılacak kesintilerle karşılanacak.

ATIŞTIRMALIK VE İÇECEKLERE FON KESİNTİSİ GELİYOR

Hazırlanan taslak metne göre genel sağlığı koruma amacıyla kurulacak fona piyasadaki pek çok üründen pay aktarılacak. Üretici ve ithalatçılardan tahsil edilecek bu payların oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

Şekerli İçecekler: İçerdikleri şeker oranına göre 100 mililitre başına 1 TL ile 5 TL arasında değişen tutarlarda kesinti yapılacak.

Atıştırmalıklar: Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalık gıdaların satış fiyatı üzerinden yüzde 20 oranında fon payı alınacak.

Nişasta Bazlı Şeker İçeren Gıdalar: Bu gıdalardan, standart oranların iki katına kadar (içeceklerde 10 TL, atıştırmalıklarda yüzde 40) pay kesilecek.

Tütün Ürünleri: Paketli ürünlerde paket başına 20 TL, paketsiz tütünlerde ise kilogram başına 100 TL fona aktarılacak.

Belirlenen bu tutar ve oranları yarıya indirme veya iki katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Ayrıca söz konusu paylar her yıl yeniden değerleme oranında yükseltilecek.

YENİ FON VERGİDEN MUAF TUTULACAK

Kamu tüzel kişiliğine sahip olacak fon, Sağlık, Tarım, Maliye, Ticaret, Aile ve Milli Eğitim bakan yardımcılarından oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilecek. Taslağa göre bu yapı, kurumlar vergisinden muaf tutulacağı gibi elde ettiği gelirler yönünden de iktisadi işletme sayılmayacak. Fona yapılacak nakit bağış ve yardımlar ise mükellefler tarafından gelir ve kurumlar vergisinden indirilebilecek.

BİRİKEN BÜTÇE SAĞLIK PROJELERİNE HARCANACAK

Toplanan kaynaklar doğrudan proje bazlı çalışmalara aktarılacak. Fonun bütçesi; okullardaki beslenme programları, obezite takibi, diş sağlığı taramaları, okul kantinlerinin desteklenmesi ve gıda sanayisinde şeker azaltmaya yönelik AR-GE çalışmaları için harcanacak.

Bunların yanı sıra belediyelerin park, yürüyüş yolu ve spor sahası projeleri ile tütünle mücadele kapsamındaki kapalı alan denetimleri ve tıbbi cihaz alımları da yine bu bütçeden finanse edilecek.