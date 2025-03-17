Organik gıda üreticisi Alnatura, dondurulmuş "Alnatura Rahmspinat" ürünüyle ilgili önemli bir geri çağırma duyurusu yaptı. Artı49'da yer alan habere göre şirket, bazı 450 gramlık paketlerde sarı plastik yabancı cisimlerin bulunduğunu belirterek, bu ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Etkilenen ürünün parti numarası L240924 N3 olup, Alnatura mağazaları ve diğer perakende zincirlerinde satılıyor.

TÜKETMEYİN ÇAĞRISI YAPILDI

Alnatura, söz konusu ürünü satın alan müşterilerin ürünü tüketmemelerini ve geri iade etmelerini tavsiye ediyor. Plastik parçalar, ağız ve boğazda yaralanmalara yol açabilirken, iç yaralanmalara da neden olabilir. Bu ürünü tüketen ve semptomlar yaşayan kişilerin bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi.