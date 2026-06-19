Fransa’da Carrefour markası altında satılan bazı organik şeftali ve nektarinler, petrol türevi mineral yağ bulaşması şüphesi nedeniyle geri çağrıldı. Fransız resmi geri çağırma platformu Rappel Conso’da yer alan bilgilere göre, söz konusu ürünler 16 Haziran 2026 tarihinde ülke genelindeki Carrefour mağazalarında satışa sunuldu.

GERİ ÇAĞIRMANIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Carrefour tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kararına gerekçe olarak "olası kimyasal bulaşma" gösterilmiş ve bu durumun petrol ve fosil yakıtların işlenmesiyle elde edilen hidrokarbon türevi mineral yağlardan kaynaklandığı belirtildi. Bulaşmanın kaynağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma işlemi, içinde dört adet meyve bulunan Carrefour Bio markalı organik şeftali ve nektarin paketlerini kapsamaktadır. Etkilenen ürünlerin ambalaj bilgileri şu şekildedir:

Barkod: 3276550054122 – Parti No: 48661

Barkod: 3276550054115 – Parti No: 48607

EMB Kodu: 66108B

TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

Uzmanlar, belirtilen parti numaralarına sahip ürünlerin tüketilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Bu ürünleri satın alan kişilerin, meyveleri Carrefour mağazalarına iade ederek ücret geri ödemesi talep edebileceği bildirildi.