Eskişehir'de bir kişi, markette eşiyle tartışan bir kadını saçlarından tutup yerde yumruklayarak döven kişinin belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi söz konusu saldırganın işten çıkarılacağını duyurdu.

Eskişehir Tepebaşı'nda bir kişi, markette eşiyle tartışan bir kadının başını defalarca yere vurdu. Saldırgan, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanla bir erkeği de darp etti.

Gazi Yakup Satar Caddesi'ndeki bir zincir market şubesinde D.T. ile Ş.K. isimli 2 kadın arasında kasa sırasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın arasında arbede başladı. Bunun üzerine kadınlardan D.T.'nin eşi S.T, karısıyla kavga eden Ş.K'yi darp etti.

Ş.K'nin başını tutarak defalarca yere vuran S.T, kavgaya engel olmak isteyen market çalışanı bir kadınla erkek müşteriye de yumruk attı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri S.T'yi (26) gözaltına aldı.

Marketteki kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

"İŞTEN ÇIKARILACAK, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan S.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli S.T.’nin karşısındakileri yumrukladığı anlar ise marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

S.T.’nin Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nda çalıştığı öğrenildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, görüntülerin sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından açıklama yayınlayarak personelin işten çıkarılacağını açıkladı.