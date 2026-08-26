Marketten aldığınız paketli ekmeğin ağzındaki küçücük plastik klipslerin rengi aslında basit bir ambalaj detayı değil! Çoğu kişi bu renkleri rastgele bir tercih sanırken, arkasında fırıncıların kullandığı ve tazeliği saniyeler içinde ele veren profesyonel bir sistem yatıyor.

RASTGELE DEĞİL FIRINCILARIN GİZLİ DİLİ

Paketli ürünlerde taze ekmeği bulmak sanılandan çok daha zor olabiliyor. Herkes ambalaj üzerindeki küçük ve okunması zor son kullanma tarihlerine odaklansa da, aslında ekmeği bağlayan o renkli plastik parçalar her şeyi anlatmaya yetiyor.

Fırıncılık sektöründe on yıllardır kullanılan bu renk kodlama sistemi, hem reyon görevlilerinin stok takibini kolaylaştırıyor hem de bilinçli tüketicilere ürünün tam olarak hangi gün fırından çıktığını fısıldıyor.

HAFTANIN GÜNLERİNE GÖRE RENK KODLARI

Dünya genelinde ve büyük üreticilerde standart olarak uygulanan bu düzende, haftanın her günü için farklı bir klips rengi kullanılıyor. Fırınlama gününü veren renk rehberi şöyle işliyor:

MAVİ: Pazartesi üretimi

YEŞİL: Salı üretimi

KIRMIZI: Perşembe üretimi

BEYAZ: Cuma üretimi

SARI: Cumartesi üretimi

(Genellikle çarşamba ve pazar günleri dinlenme veya bakım günleri olduğundan sevkiyat yapılmıyor; yapıldığı durumlarda ise özel bölgesel renkler devreye giriyor.)

EN TAZE EKMEĞİ SEÇMENİN EN PRATİK YOLU

Haftalık takvime göre sıralanan bu renk mantığını çözdüğünüzde, raftaki en taze ekmeği bulmak için etiketi okumanıza bile gerek kalmıyor.

Örneğin, cuma günü alışverişe çıktığınızda paket üzerinde Beyaz klips görüyorsanız o ekmeğin o gün fırından yeni çıktığını anlayabilirsiniz. Ancak ceketinizin cebine giren ekmekte hâlâ Mavi veya Yeşil klips varsa, günlerce beklemiş bir ürünü satın alıyor olabilirsiniz.