ABD’de salmonella alarmı büyüyor. Kahverengi kafessiz ve organik yumurtalar başta olmak üzere 20 milyondan fazla yumurta geri çağrıldı. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), insan sağlığı için en yüksek risk sınıflandırmasını devreye aldı.

ODAKTA KAHVERENGİ YUMURTALAR VAR ANCAK SADECE ONLAR GERİ ÇAĞRILMIYOR

Geri çağırmanın merkezinde özellikle kahverengi, kafessiz ve organik yumurtalar yer alıyor. Ancak orta ve jumbo boy bazı yumurtalar da geri çağrılanlar listesinde. FDA’nın açıklamasına göre, geri çağırma 1,7 milyon düzineyi aşkın yumurtayı kapsıyor.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Kahverengi, Kafessiz ve Organik Yumurtalar:

- Marketside Organik Büyük Kafessiz Kahverengi (12'li & 18'li)

- O Organics Büyük Kahverengi (6’lı, 12’li, 18’li)

- Simple Truth Kahverengi (18’li)

- Raley’s Organik Kafessiz Kahverengi (12’li & 18’li)

- Sunnyside Organik Kafessiz Kahverengi (12’li & 18’li)

- Sun Harvest Organik Kafessiz Kahverengi (12’li & 18’li)

- First Street Cage Free Brown (150 yumurtalık koli)

- Nulaid Medium ve Jumbo Kahverengi Kafessiz (12’li)

Diğer Geri Çağrılan Yumurtalar:

- Serbest küçük, orta ve jumbo boy kahverengi kafessiz yumurtalar (dökme koli şeklinde)

- Orta boy organik dökme yumurtalar

- Jumbo boy organik dökme yumurtalar

- Loose (gevşek) kategorisinde orta ve büyük kahverengi organik yumurtalar

Paketlerin büyük kısmı fiber ya da plastik kartonlarda, P-6562 veya CA5330 kodlarıyla piyasaya sürüldü.

HASTANEYE YATIŞLAR VAR, SALGIN TAKİPTE

CDC’nin açıklamasına göre şu ana kadar 79 kişiye salmonella bulaştı, 21 kişi hastaneye kaldırıldı. Enfekte kişilerin büyük bölümü hastalık öncesi bu yumurtalara maruz kaldığını bildirdi.

FDA, August Egg Company’nin işleme tesisinde yaptığı testlerde salmonella pozitif sonuç aldı. Genetik analiz, bu bakterilerin enfeksiyona yol açan suşla aynı olduğunu ortaya koydu.

TARİHLERE VE MARKALARA BAKIN

FDA, bu ürünleri satın alanların yumurtaları tüketmeden iade etmelerini ve tam para iadesi istemelerini önemle tavsiye etti.

SALMONELLA RİSKİ NEDEN ÖNEMLİ?

Salmonella bakterisi, enfekte kişilerde genellikle 12-72 saat içinde ishal, ateş, karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bağışıklığı düşük kişilerde enfeksiyon daha ağır seyredebilir. ABD'de her yıl yaklaşık 450 kişi salmonella enfeksiyonundan hayatını kaybediyor.