Fransa'da etkisini artıran sıcak hava dalgası, serinleten meyve ve sebzelere talebi artırırken, sağlığa zararlı kalıntılar taşıyan bazı ürünler tehlike oluşturuyor. Son olarak, Juanjor markasına ait İspanyol menşeli bal kavunları, yüksek oranda pestisit içermesi nedeniyle ülke genelinde geri çağrıldı.

PESTİSİT SEVİYESİ TEHLİKE SINIRINI AŞTI

Fransa’nın resmi tüketici uyarı platformu RappelConso, geri çağırma kararının, kavunlarda tespit edilen Flonicamide adlı kimyasal nedeniyle alındığını duyurdu. Pestisit kalıntısı, Avrupa Birliği'nin izin verdiği maksimum seviyeyi aştı. Flonicamide, başta karaciğer ve böbrek olmak üzere iç organlara zarar verebilen toksik etkili bir madde. Kanada Tarım Bakanlığı’na bağlı SagE Pesticides verilerine göre bu madde, kısa süreli maruziyette bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KESİNLİKLE TÜKETMEYİN

Geri çağrılan ürünler, 12’li koliler halinde paketlenmiş ve Kategori I sınıfında yer alıyor. Geri çağrılan kavunların lot numarası: 45815 olarak açıklandı. Yetkililer, evinde bu kavunlardan bulunan tüketicileri kesinlikle tüketmemeleri ve ürünleri, satın aldıkları mağazaya iade etmeleri konusunda uyardı. Ürünlerin zehirli kalıntı içermesi nedeniyle gıda güvenliği açısından ciddi risk taşıdığı vurgulandı.