"Detoks çayı", "detoks suyu", "detoks karışımı", "detox sirkesi" ve benzeri isimlerle satışa sunulan ürünler için önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), "detox" ve "detoks" ifadelerinin sağlık beyanı niteliği taşıdığı gerekçesiyle ürünlerin isim, etiket ve ambalajlarında kullanılmasını uygun bulmadığını duyurdu. 23 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan resmi duyuruya göre, söz konusu ifadeler bundan sonra mevzuata aykırı sağlık beyanı kapsamında değerlendirilecek.

GEÇİŞ SÜRECİ UYGULANACAK

TİTCK, piyasada bu ifadeleri taşıyan çok sayıda ürün bulunması nedeniyle ani bir yasak uygulanmasının ekonomik kayıplara ve kaynak israfına yol açabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle üretici ve ithalatçılar için geçiş süreci tanındı. Karara göre firmalar, ürün adı, etiket ve ambalajlarında yer alan "detox" veya "detoks" ifadelerini 31 Aralık 2027 tarihine kadar kullanabilecek. Bu süre içinde ise ürünlerin yeni düzenlemeye uygun şekilde yeniden hazırlanması gerekecek.

2028'DEN İTİBAREN RAFLARDA YER ALAMAYACAK

Geçiş süresinin sona ermesiyle birlikte yeni uygulama tam anlamıyla devreye girecek. 1 Ocak 2028 tarihinden itibaren ürün adı, etiketi ya da ambalajında "detox" veya "detoks" ifadesi bulunan ürünlerin piyasada satışına izin verilmeyecek. Belirlenen tarihten sonra düzenlemeye uymayan ürünler hakkında toplatma işlemi uygulanacak.

TİTCK, alınan kararın ürünlerin içeriklerinin zararlı veya sağlıksız olduğu yönünde bir değerlendirme anlamına gelmediğinin altını çizdi. Düzenleme, yalnızca tüketicide ürünün vücudu toksinlerden arındırdığı ya da sağlık üzerinde kanıtlanmış bir etki oluşturduğu izlenimini veren "detoks" ifadesinin kullanımını kapsıyor.

"DETOKS" İFADESİ NEDEN YASAKLANDI?

Mevzuata göre bir gıda veya takviye edici gıdanın hastalıkları önlediği, tedavi ettiği ya da vücudu arındırdığı yönünde algı oluşturan ifadeler sağlık beyanı olarak değerlendiriliyor.

TİTCK de "detoks" kelimesinin tüketicide, ürünün toksinleri vücuttan attığı veya temizleyici etki sağladığı yönünde bir beklenti oluşturduğunu belirterek bu ifadenin bilimsel olarak onaylanmış bir sağlık beyanı olmadığına dikkat çekti. Böylece kurum, "detox" ve "detoks" ifadelerinin ürünlerin ticari tanıtımında ve ambalajlarında kullanılmasının mevzuata uygun olmadığını resmen duyurmuş oldu.