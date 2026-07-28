Türkiye genelinde zincir marketler ve bakkallarda satılan ekmeklere yönelik gıda güvenliği, hijyen ve etiket denetimleri sürerken uzmanlar, tüketicilere yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan uyarılarda açıkta satış, gramaj standartları ve yanlış saklama koşullarının oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

BAKTERİ ÜREME RİSKİ

Gıda güvenliği uzmanları, el değmeden ambalajlanmamış ve açıkta sunulan ekmeklerin toz, damlacık ve fiziksel temas nedeniyle bakteri üretme riskinin yüksek olduğunu belirtti. Tüketicilerin, ambalajlı veya hijyen kurallarına uygun muhafaza edilen ürünleri tercih etmeleri gerektiği ifade edildi. Standart dışı koşullarda satış yapıldığının tespiti halinde vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı üzerinden bildirimde bulunabileceği hatırlatıldı.

FİYAT ETİKETİ VE GRAMAJ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı ve belediye zabıta ekiplerinin sürdürdüğü denetimler kapsamında, market raflarındaki ekmeklerin resmi tarifeye uygun gramajda ve fiyatta satılıp satılmadığı inceleniyor. Uzmanlar, kasadaki fiyat ile raf etiketi arasındaki farklara ve ürün gramajlarına karşı tüketicilerin dikkatli olmasını, uyumsuzluk durumunda Ticaret İl Müdürlüklerine başvurulabileceğini bildirdi.

YANLIŞ SAKLANABİLİYOR

Beslenme ve gıda uzmanları ise satın alınan ekmeklerin saklanma yöntemlerine ilişkin uyarılarda bulundu. Sıcak ekmeğin anında poşetlenmesinin nemlenme yoluyla küflenmeyi hızlandırdığı kaydedildi. Ekmeğin buzdolabında tutulmasının bayatlamayı geciktirmediği, aksine nişasta yapısını bozduğu; uzun süreli muhafaza için dondurucu ortamının uygun olduğu belirtildi. Ayrıca, yüzeyinde hafif küf oluşan ekmeklerin iç kısımlarında da mikotoksin yayılabileceği gerekçesiyle tamamen atılması gerektiği vurgulandı.