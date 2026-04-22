Paketli tavuk ürünlerinde, ambalajın dip kısmında görülen pembe veya kırmızımsı sıvı, genellikle tavuğun doğal protein yapısından sızan sudur.

Gıda mühendisleri, bu sıvının varlığının ürünün üretim bandından tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte ideal saklama derecesi olan 4°C’nin üzerine çıkmış olabileceğine işaret ettiğini belirtmektedir.

Uzmanlar, tavuk eti dokusundan sızan bu sıvının yüksek oranda protein içerdiğini ve bu durumun bakteriyel gelişim için uygun bir zemin hazırladığını vurgulamaktadır.

DONDUR-ÇÖZ ETKİSİ

Paket içerisinde hem sıvı hem de buz kristallerinin bulunması, ürünün sevkiyat veya depolama sırasında çözüldüğünü ve ardından yeniden dondurulduğunu kanıtlamaktadır.

ALIŞVERİŞ ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin reyonlardaki ürünleri değerlendirirken göz önünde bulundurması gereken teknik kriterler şu şekilde sıralanmaktadır:

Emici Ped Kapasitesi: Ambalaj tabanındaki pedin sıvıyı hapsedemeyecek kadar şişmiş olması, uzun süreli saklama hatasının göstergesidir.

Sıvı Berraklığı: Sıvının pembe ve berrak olması başlangıç aşamasındaki bir çözülmeyi, bulanık olması ise mikrobiyal aktivitenin arttığını gösterebilir.

Gaz Çıkışı ve Ambalaj: Sıvı birikimiyle birlikte ambalajda görülen anormal şişkinlikler, içerideki bakteri faaliyetine bağlı gaz çıkışının işareti olarak değerlendirilir.

Sonuç olarak, marketten alınan tavuk etinde görülen yoğun pembe sıvı, son kullanma tarihi geçerli olsa dahi ürünün biyolojik risk taşıyabileceği anlamına gelebilmektedir.

Uzmanlar, güvenli bir tüketim süreci için ürünün fiziksel durumunun dikkatle incelenmesini, sızıntı yapan ambalajların tercih edilmemesini ve ürünün marketten eve ulaştırılma süresinin minimumda tutulmasını önermektedir.