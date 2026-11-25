Pratik tüketimi ve zengin besin içeriğiyle sofraların vazgeçilmezi olan konserve balıkların tümü aynı sağlık değerini taşımıyor. Özellikle büyük ve yırtıcı bir tür olan ton balığı, bünyesinde yüksek miktarda cıva biriktirme potansiyeli nedeniyle beslenme uzmanlarının uyarı listesinin başında yer alıyor.

Uzmanlar, ton balığının sık aralıklarla tüketilmemesi gerektiğini belirterek yüksek tuz, ilave şeker ve ağır soslar içeren konserve türlerine karşı da dikkatli olunması çağrısında bulundu.

CIVA RİSKİNE KARŞI KÜÇÜK BALIKLAR ÖN PLANA ÇIKTI

Ton balığı gibi büyük yırtıcı balıklar yerine cıva birikimi oldukça düşük olan küçük balık türlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirten beslenme uzmanları; sardalya, hamsi, çaça ve ringa balığını en sağlıklı alternatifler olarak öne çıkarıyor. Yüksek protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineral içeren bu balıklar; kalp, beyin ve kemik sağlığının korunması ile bağışıklık sisteminin düzenli çalışmasında kritik rol oynuyor.

5 TEMEL RİSKE DİKKAT ÇEKİLDİ

Konserve balık satın alırken yalnızca balığın türüne değil, etiket üzerindeki içindekiler bölümüne de odaklanmak gerekiyor. Uzmanlar, özellikle yoğun kremalı, mayonezli ve yağlı soslar içinde sunulan ürünlerin barındırdığı beş temel riske dikkat çekti:

Aşırı tuz içeren konservelerin düzenli tüketimi kan basıncını yükselterek tansiyon sorunlarına yol açabiliyor ve böbrekler üzerindeki yükü artırıyor.

Özellikle domates soslu ve marine edilmiş ürünlerde bulunan şeker, kalori miktarını artırarak kontrolsüz kilo alımına zemin hazırlıyor.

Kıvam artırıcılar, lezzet vericiler, aromalar ve koruyucular, ürünün işlenmişlik düzeyini yükseltiyor.

Mayonez ve krema bazlı soslarla hazırlanan konserveler, suda veya kendi suyunda muhafaza edilen alternatiflerine kıyasla iki ila üç kat daha fazla kalori barındırıyor.

Üretimde zeytinyağı yerine ayçiçek yağı tercih edilmesi, vücuttaki omega-3 ve omega-6 yağ asitleri dengesinin bozulmasına neden olabiliyor.

HAFTADA BİR VEYA İKİ KEZ TÜKETİN UYARISI

Uzmanlar, haftada bir veya iki kez tüketilmesi önerilen küçük balıkların, katkı maddesi içermeyen; suda, kendi suyunda ya da zeytinyağında hazırlanmış sade konserveler arasından seçilmesinin en sağlıklı tercih olduğunu vurguladı.