Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtayı satın alırken ambalajı kontrol etmeden sepetinize atıyorsanız büyük bir risk alıyor olabilirsiniz.

Gıda uzmanları, satın alma aşamasında gözden kaçan tek bir detayın gıda zehirlenmesine kadar varan tehlikelere yol açabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor. Yumurta kolisini açtığınızda karşılaşacağınız o durum, o paketi derhal rafa geri bırakmanız gerektiğinin en net işareti.

YAPIŞIK YUMURTALARA AMAN DİKKAT

Yumurta satın alırken ambalajın içinde gözle görülür bir çatlak olmasa bile dikkat edilmesi gereken gizli bir işaret var.

Çatlayan bir yumurtanın sıvısı ambalajın içine sızarak kartona yapışabilir veya diğer yumurtalara bulaşabilir. Eğer koli içindeki bir yumurta kartondan ayrılmıyorsa veya ambalajda ıslaklık varsa, altında görünmeyen kılcal bir çatlak bulunma ihtimali oldukça yüksektir.

Böyle bir durumda o paketi kesinlikle satın almamalı ve sağlam bir ambalaj tercih etmelisiniz.

SALMONELLA RİSKİ MUTFAĞINIZA YAYILABİLİR

Yumurta kabuğu, ürünü dış dünyadaki mikroplardan koruyan doğal bir bariyerdir. Kabuğun zedelenmesi veya çatlaması durumunda; başta Salmonella olmak üzere zararlı bakteriler hızla çoğalmaya başlar. Sızan sıvı sadece ambalajı değil; ellerinizi, alışveriş poşetinizi, mutfak tezgahını ve buzdolabı raflarını da kontamine edebilir. Bu durum, bakterilerin diğer gıdalara sıçramasına zemin hazırlar.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN BU 3 ADIMI MUTLAKA UYGULAYIN

Uzmanlar, markette yumurta seçerken şu pratik adımların alışkanlık haline getirilmesini öneriyor:

Sallama ve Dönme Testi: Kutuyu açtıktan sonra yumurtaları yuvalarında hafifçe oynatın. Kartona yapışmış, hareket etmeyen yumurtaları fark ederseniz paketi değiştirin.

Sızdırmazlık Kontrolü: Kolinin altında veya içinde herhangi bir nem, ıslaklık ya da leke olup olmadığını inceleyin.

Tazelik ve Koşullar: Yumurtaların soğutmalı reyonlarda muhafaza edildiğinden, kabuklarının temiz olduğundan ve son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun.

Ayrıca uzmanlar, kullanılmış karton yumurta ambalajlarının hijyen açısından kesinlikle tekrar kullanılmaması gerektiğinin de altını çiziyor.