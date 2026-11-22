Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağı bildirildi.

Son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızının saatte 50-70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80-90 kilometreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT!

Meteoroloji, beklenen fırtınanın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Açıklamada; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, özellikle fırtınanın etkili olacağı saatlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.