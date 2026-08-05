İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen olası büyük depreme ilişkin uzmanlar arasında farklı değerlendirmeler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Jeoloji Uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde dile getirilen "Marmara'da krip var, büyük deprem olmaz" görüşünü değerlendirdi.

Demirtaş, bu görüşün doğru olmadığını savunarak, bilimsel verilerle desteklediği bir örneği kamuoyuyla paylaştı.

1944 DEPREMİNİ ÖRNEĞİ

Paylaşımında Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Bolu-Gerede Segmenti'nde yer alan İsmetpaşa (Çerkeş) fayını örnek gösteren Demirtaş, bölgede yıllık yaklaşık 2 santimetrelik krip (yavaş akma/sürünme) hareketi bulunduğunu belirtti.

Buna rağmen aynı bölgede 1 Şubat 1944 tarihinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan Demirtaş, depremin yaklaşık 180 kilometrelik yüzey kırığı oluşturduğunu ve 3,5 metrelik yer değiştirmeye neden olduğunu ifade etti.

'KİP BÜYÜK DEPREMİ ETKİLEMEZ'

Demirtaş'ın paylaşımı, fay hattında krip hareketinin bulunmasının tek başına büyük depremlerin meydana gelmeyeceği anlamına gelmediği yönündeki görüşünü ortaya koydu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Marmara'da krip var, büyük deprem olmaz görüşünü çürüten veri: Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Bolu-Gerede segmentindeki İsmetpaşa (Çerkeş) fayında yıllık yaklaşık 2 santimetrelik krip (yavaş akma/sürünme) gözlenmesine rağmen, 1 Şubat 1944'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yaklaşık 180 kilometre uzunluğunda yüzey kırığı oluştururken, 3,5 metrelik yer değiştirme yaşandı."

Demirtaş, paylaşımında krip (yavaş sürünme) hareketinin tek başına bir fayın büyük deprem üretmeyeceği anlamına gelmediğini savundu. Kuzey Anadolu Fay Zonu'ndaki İsmetpaşa örneğini paylaşan Demirtaş, krip görülen bir fay segmentinde de geçmişte 7.6 büyüklüğünde deprem yaşandığına dikkat çekti.