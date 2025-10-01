Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem tartışmaları devam ederken, Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bektaş, Marmara’da geçmişte meydana gelen bazı büyük depremlerin İstanbul’a ulaşmadan durmasının arkasında “creep” adı verilen fay sürünmesi mekanizmasının olabileceğini ifade etti.

DEPREMİ DURDURUAN "CREEP" OLABİLİR

1912 yılında Şarköy açıklarında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin kırığının Orta Marmara Çukuru’nda durduğunu hatırlatan Bektaş, bu yıl Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin de Çekmece önlerinde sonlandığını belirtti. Bektaş’a göre her iki durumda da fay kırığının İstanbul’a doğru ilerlemesini durduran mekanizma, fay sürünmesi olarak bilinen “creep” olabilir.

“Creep (fay sürünmesi), önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak gerilmeleri arkasındaki fay segmentine transfer etme özelliğine sahiptir” diyen Bektaş, bu mekanizmanın Ana Marmara Fayı’nın bazı bölümlerinde de gözlemlendiğini söyledi.

Bektaş, tartışmalı 1766 İstanbul depremine de değinerek, o depremin ardından bölgedeki fay segmentinin kilitli kaldığını ve günümüze kadar benzer gerilim biriktirmiş olabileceğini belirtti. Ayrıca, Kuzey Anadolu Fayı boyunca 1943 Destek (M7,6) ve 1944 Gerede (M7,3) depremlerinin ardından fayın kilitli durumdan çıkıp creep davranışına geçtiğini vurguladı.

Bilimsel verilerin Ana Marmara Fayı için de benzer bir sürünme davranışını desteklediğini ifade eden Bektaş, “Ana Marmara Fayı’nın bazı bölümlerinde sürünme gözlemlenmiştir” dedi.