Lübnan'dan Romanya'ya yük taşıyan 'RASHA' isimli genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'nda demirlediği sırada demirinin henüz bilinmeyen bir nedenle tutmadığı öğrenildi. Demirinin tutmaması üzerine sürüklenmeye başlayan gemi, yeniden demir atabilmek için manevra yaptı.

HASAR OLUŞTU

Bu sırada aynı bölgede demirli bulunan 'UST ILIMSK' isimli kargo gemisine temas eden RASHA'da ve diğer gemide sürtünmeye bağlı hasar oluştu.

YARDIM TALEBİNDE BULUNMADILAR

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iki geminin mürettebatı da yardım talebinde bulunmadı. Gemilerin, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda hareket edeceği bildirildi.