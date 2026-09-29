Marmara Bölgesi'nde iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak, birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya, Bursa ve Düzce'de derelerin taşması ve su baskınları yaşanırken, bazı ev, iş yeri ve yollar su altında kaldı.

Sakarya

Kentte iki gündür etkili olan kuvvetli yağış, kent genelinde ulaşım ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Geyve, Karapürçek ve Karasu ilçelerinde taşkınlar meydana gelirken bazı yollarda çökmeler yaşandı.

Yağış sonucu Geyve ilçesi Karaçay Mahallesi'nde dere taştı; Taşkın nedeniyle dere kenarından geçen yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.

Karapürçek ilçesindeki Kanlıçay Deresi kuvvetli yağış sonucu taştı, Kanlıçay Mahallesi'nde yolun bir bölümünde çökme yaşandı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde de dere taşması sonucu bazı evleri, iş yerlerini, tarım arazilerini ve yolları su bastı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bölgede incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlara ve esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kuvvetli yağış nedeniyle Adapazarı-Karapürçek yolunun Erenler mevkisinde sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı. Araçların su altında kaldığı bölgede jandarma ekipleri, kontrollerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ve ilçe belediye ekipleri de sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlığında Afet Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası oluşturuldu.

Öte yandan yağış nedeniyle Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Karapürçek, Karasu ve Söğütlü'de 12 okulda eğitime bugün ara verildi.

Bursa

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde metrekareye 13,7 kilogram yağış düştü.

Mudanya ilçesi Esence Mahallesi'nde metrekareye düşen yağış miktarı ise 15 kilogramı aştı.

Mahallede su baskınları yaşanırken, evlerinde ve pansiyonlarda mahsur kalanlar oldu. İhbarla bölgeye, AFAD, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esence Mahallesi’ndeki pansiyonda mahsur kalan M.Y. (53) ve A.S. (60) ile Yalıçiftlik Mahallesi Kapanca mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaş, MAK ekiplerince kurtarıldı.

Ayrıca 32’nci Sokak'ta ikamet eden engelli bir vatandaşın kent merkezindeki adresine nakli için de bölgeye ambulans yönlendirildi.

Düzce

Kentte iki gündür süren yağış, Akçakoca’da taşkınlara yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle Esmahanım köyünden geçen dere taştı. Sel suları nedeniyle köyde bulunan 3 evi su bastı.

Akçakoca sahilinde bulunan balıkçı barınağında ise gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle yükselen dalgalar, 14 teknenin zarar görmesine neden oldu.

Yağmurun devam ettiği ilçede İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.