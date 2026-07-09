Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın deniz suyu sıcaklıkları üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarında ortalama 1,1 ile 1,5 derece artış kaydedildiğini belirten Tecer, Türkiye'yi çevreleyen denizlerde bu oranın daha yüksek seviyelere ulaştığını ifade etti.
Son 50 yıllık verilere göre Ege ve Akdeniz'de 1,5 ile 2 derece, Karadeniz'de ise 1,3 derecelik artış gözlemlenirken, en yüksek farkın 2,5 derece ile Marmara Denizi'nde ölçüldüğü aktarıldı.
'TURİZMİ ETKİLEYECEK SONUÇ DOĞURUR'
Deniz suyu sıcaklığı artışının turizmi de etkileyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Tecer, "Yaz mevsimi geliyor. Yerli ve yurt dışından gelecek turizmciler, turizm sektörümüzü canlandıracak. İnsanların deniz, kum, güneş turizminin başlayacağı döneme giriyoruz. İnsanın deniz suyu sıcaklığıyla alakalı olarak konfor aralığı 24 ile 26 santigrat derecedir. Bu 24 derecenin altında vücut üşür. 26 derecenin üzerindeki sıcaklıkta ise sıcaklanır. Biz denize serinlemek için girerken aslında 29 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar bir bunaltıcı ve boğucu etki yapar. Bu da insan sağlığını ve insan konforunu etkileyen bir durumdur. Bu turizmi ciddi anlamda etkileyebilecek bir sonuç doğurur" dedi.
Oluşan tablonun yalnızca küresel iklim değişikliğiyle açıklanamayacağını belirten Prof. Dr. Tecer, özellikle Marmara gibi kapalı denizlerde atık su deşarjlarının oluşturduğu kirliliğin de süreçte payı olduğunu ifade etti.