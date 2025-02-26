Denizanaları Sarıyer, Beşiktaş, Fatih, Zeytinburnu, Üsküdar gibi denize kıyısı olan ilçelerde görüldü. Olta ve kıyı balıkçılığı yapanlar bu durumdan şikayetçi.

Sarıyer'de Nasuh Çalışkan balık tutmakta zorlandıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Balık yakınlaştığı zaman bir saat sonra uzaklaşıyor. Denizin pisliğinden dolayı burada balık yakalayamıyoruz. Bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Sadece burada değil başka yerlerde de var aynı sorunlar. O sorunların çözülmesini istiyoruz."

"KİRLİLİK NEDENİYLE ARTIK HER DÖNEM SAYILARI FAZLA"

İstanbul Üniversitesi Balıkçılık Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, ilkbahar ve sonbaharda görülen denizanalarının, kirlilik ve diğer faktörler nedeniyle artık her dönem yoğun olduğunu söyledi.

Bozulan ekosistemi nedeniyle denizanalarının Marmara Denizi'nde daha da arttığını belirten Karakulak şöyle konuştu:

"Marmara Denizi, kirliliğin arttığı artık müsilaj olaylarının görüldüğü, azot ve fosfor yükünün gitgide arttığı bir deniz. Bu denizde fırsatçı bir tür daha çok çoğalabiliyor. Balık ve diğer canlılar oksijen seviyeleri düştüğü için Marmara Denizi'ni terk ederken denizanaları artabiliyor. Denizanalarının artışı balıkçılığı olumsuz etkiliyor, denizde kalma süresini artıyor, yakıt tüketimi ve av verimi gibi sorunları ortaya çıkarıyor."

"MARMARA DENİZİ'NDE BALIK SAYISI DÜŞEBİLİR"

Yoğunlaşan denizanası popülasyonunun balıklara da zarar verdiğini belirten Karakulak konuşmasına şöyle devam etti:

"Denizanası beslenmesi, balık yumurtası ve larvaları ile gerçekleştiği için daha çok Marmara Denizi'nde hamsinin yumurtasını ve yavrusunu yediği için balık miktarlarında düşüşe neden olabilir. Belki balıkların azalmasının bir nedeni de denizanalarının artışı olabilir. Sadece tek bir faktör yok. Marmara Denizi'nde oksijen seviyelerinin azalması, oksijeni seven balıkların bu bölgeyi terk etmelerine yol açtı. Artık Marmara Denizi'nde denizanasını yiyen orkinos, kılıç balığı görmüyoruz. Bunlar azaldı. Onların olmaması da denizanalarının daha da artmasına yol açıyor. Şu an besin zincirlerinde kırılmalar var. Balıkçıların da aşırı avlanması ekosistemde ciddi kırılmalara yol açabiliyor. Bu kırılmalardan fırsatçı tür dediğimiz denizanası yararlanıyor."