Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının ardından deprem uzmanlarından bölgenin risk haritasına ışık tutacak açıklamalar gelmeye devam ediyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, son bilimsel veriler ışığında Marmara’daki fay mimarisinin beklenenden farklı bir davranış sergileyebileceğine dikkat çekti.

KIRILMAYI HAVZA VE SIRT YAPISI MI DURDURUYOR?

Erdik & Temblor (2025) tarafından hazırlanan çalışmaya atıfta bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının izlediği hattın jeolojik bir sınırlamaya işaret ettiğini vurguladı. Analizlere göre sarsıntı, Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayarak çukur boyunca ilerleme kaydetti ve doğu sırtına ulaştığı noktada sonlandı.

SIRTLAR GERİLME BİRİKTİRİYOR, ÇUKURLAR FRENLİYOR

Bölgedeki havza-sırt anatomisinin kırılma mekanizması üzerindeki etkisini değerlendiren Bektaş, zemindeki fiziksel süreci şu ifadelerle açıkladı:

Göreceli olarak dayanıklı yapıdaki sırtlar yüksek gerilme biriktirerek kırılmayı başlatıyor. Buna karşın gaz ve sıcak akışkan yönünden yoğun olan çukur alanları ise sürünme (creep) hareketi sergileyerek fayın ilerleyişini kesebiliyor.

TEK PARÇA M7+ DEPREM SENARYOSU

Ortaya konulan bu modelin Marmara depremi tahminlerini doğrudan etkilediğini belirten Bektaş, havza ve sırt yapısının getirdiği bu doğal sınırın, fayların tek bir hat halinde M7 ve üzerinde dev bir deprem üreteceği varsayımını yeniden tartışmaya açtığını kaydetti.