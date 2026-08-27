İstanbul'da meydana gelmesi beklenen büyük depreme ilişkin endişeler sürerken, uzman isimler sık sık konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Son olarak deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı’nın denizin altındaki hareketlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Bektaş, fayın derinlerde tahmin edilenden daha hızlı hareket ettiğini kaydederek, bu hareketin büyük bölümünün deprem oluşturmadan gerçekleşiyor olabileceğini vurguladı.

Ana Marmara Fayı’nın kayma hızına ilişkin rakamların dikkat çekici olduğunu belirten Bektaş, bu hareketin Anadolu ile Avrasya arasındaki levha hareketinin yaklaşık iki katına ulaşabildiğini söyledi. Bektaş, Marmara Fayı'nda ani kırılmalar yerine yavaş sürtünmeler yaşanıyor olabileceğini belirtirken, “Geri kalan hareket ise muhtemelen tam taşlaşmamış, 8 km kalınlığındaki, kısmi kilitli sediman örtüsünde daha küçük depremler ve yüzeysel creep ile tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul ve Marmara'da 6 ve üzeri deprem olma ihtimaline yönelik de konuşan Bektaş, Yamamoto’nun 2019 tarihli çalışmasına atıfta bulunarak, faydaki hareketin tamamının büyük deprem üretmeyebileceğini, yalnızca yaklaşık üç kilometre kalınlığındaki soğuk, kırılgan ve tamamen kilitli kabuk bölümünün 6 ve üzeri büyüklükte depremler oluşturuyor olabileceğini kaydetti.

'ANA MARMARA FAYI KARADAKİNDEN HIZLI KAYIYOR'

Bektaş ayrıca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Ana Marmara Fayı karadakinden hızlı kayıyor!^

Batı sırtı–Orta Marmara Çukuru’ndaki tekrarlayan depremler (repeaters), Ana Marmara Fayı’nın 10–20 km derinde 33-57 mm/yıl hızda süründüğünü gösteriyor" ifadelerini de kullandı.