MARMARA EREĞLİSİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.MARMARAEREĞLİSİ İCRA DAİRESİ

2025/97 ESAS

الجمهورية التركية دائرة التنفيذ في مرمرة إريغليسي رقم الأساس: 2025/97 التاريخ:

30/12/2025إشعار

بخصوص شطب الرهن العقاري المنشأ لصالحكن، وفي إطار إجراءات التنفيذ المتخذة من قبل المدين ضدكم:

وفقًا لأحكام المادة 153 من قانون التنفيذ والإفلاس

نظرًا لكون مبلغ الرهن قد تم إداعه في ملف التنفيذ، فإنه يتوجب عليكم، خلال مدة 15 يومًا من تاريخ

تبليغكم بهذا الإشعار، مراجعة دائرتنا واستلام مبلغ الرهن .

وفي حال عدم قيامكم باستلام مبلغ الرهن، أو امتناعكم عن فك الرهن دون وجود مبرر قانوني، فإنه سيتم

شطب الرهن من قبل محكمة التنفيذ المختصة استنادًا إلى أحكام المادة 153 من قانون التنفيذ والإفلاس

.تم تبليغكم بذلك

كاتب التنفيذ

Hakan KOCA

رقم: 283137

العقارات المرهونة:

المدين بالرهن:

Didari İnşaat Emlak Gıda Nakliye Sanayi Ticaret Limited Şirketi

الرقم الضريبي: 155564186

الدائن بالرهن:

Musaed Saleh A. Alyassar

مديرية السجل العقاري : مرمرة إريغليسي

الولاية : القضاء : تكيرداغ / مرمرة إريغليسي

Yeniçiftlik : الحي / القرية

(Ada) رقم القطعة: 598

(Parsel) رقم الأرض: 6

القسم المستقل:

تاريخ الرهن ورقم القيد:

رقم القيد 2859 - 21/10/2003

قيمة الرهن:

25,000,000,000.00000

المبلغ المودع في الملف:

ليرة تركية 250,000.00بيان الرهن: وكذلك مشترك مع الصحائف ذات الأرقام 16831، 16832، Çiftlik، 16833 مشترك مع صحيفة 2523 في حي 16833، 16834، 16835 16837 و

T.C.MARMARAEREĞLİSİ

İCRA DAİRESİ

2025/97 ESAS

Lehinize tesis edilmiş İpoteğin terkini için borçlu tarafından aleyhinize İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince yapılan icra takibinde, İpotek bedeli dosyamıza depo edilmiş olmakla, iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içinde dairemize müracaat ederek ipotek bedelini almanız ve ipoteği fek etmeniz, ipotek bedelini almaktan ve ipoteği fek etmekten kanunen geçerli bir mazeretiniz olmaksızın imtina ettiğiniz takdirde İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince İcra Tetkik Mercii Hakimliğince ipoteğin fek edileceği hususu ihtaren tebliğ olunur. İPOTEKLİ TAŞINMAZLAR :

İpotek Borçlusu : Didari inşaat emlak gıda nakliye sanayi ticaret limited şirketi, 155564186 VN.

İpotek Alacaklısı : Musaed Saleh A. alyassar

Tapu Sicil Müdürlüğü : Marmaraereğlisi

İl / İlçe : Tekirdağ/Marmaraereğlisi

Mahalle / Köy : Yeniçiftlik

Ada : 598

Parsel : 6

Bağımsız Bölüm : -

İpotek Tarih ve Yevmiye : 21/10/2003- 2859yevmiye numaralı

İpotek Bedeli : 250000000000.00000

Dosyaya Yatırılan Miktar : 250.000,00 TL

İpotek/Rehin Açıklama : A.İ İLAVE: Y. ÇİFTLİK 2523 SAHİFE İLE MÜŞTEREKTİR. Y. ÇİFTLİK. 16831,16832,16833,16834,16835 VE 16837 SAHİFELER İLE MÜŞTEREKTİR

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