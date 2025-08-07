Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nin depremselliği üzerine yaptığı analizde, bölgedeki jeofizik yapının deprem büyüklüklerini belirlediğini açıkladı.

Sosyal medyada paylaştığı jeofizik haritayla teorisini destekleyen Bektaş, Marmara’nın altındaki jeolojik farklılıkların deprem dinamiklerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Marmara’nın Altındaki ‘Sıcak Yastık’ Etkisi

Bektaş’ın teorisine göre, Marmara Denizi’nin altında yerin manto katmanı yüzeye daha yakın. Haritada kırmızı ile gösterilen bu bölgelerde, sıcak manto litosferi incelterek yaklaşık 10 km kalınlığa düşürüyor ve fayları zayıflatıyor. Bu faylar, enerjilerini sık sık küçük depremlerle boşaltıyor ve 7’den büyük deprem üretmiyor.

Karadaki Soğuk ve Kalın Kabuk

Haritada mavi ile işaretlenen kara alanlarında ise yer kabuğu daha kalın (yaklaşık 17 km) ve soğuk. Bu durum, fayları kilitliyor ve enerji birikiminin aniden boşalmasıyla, 1999 İzmit Depremi gibi 7’den büyük depremlere yol açıyor.

Tarihsel Depremler Teoriyi Destekliyor

Bektaş, 20. yüzyıl depremlerinin bu teoriyi doğruladığını vurguluyor. 1999’da 7,4 büyüklüğündeki İzmit Depremi, karadaki soğuk ve kalın kabuk bölgesinde meydana gelirken, 1963 Adalar (6,3) ve 1935 Marmara Adası (6,4) depremleri, denizdeki sıcak ve ince kabukta gerçekleşerek 7’nin altında kaldı.