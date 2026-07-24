'LEVHA TEKTONİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR'

Demirtaş'a göre böyle bir yapı gerçekten var olsaydı Marmara Denizi'nde denizaltı volkanizması, yoğun jeotermal faaliyet ve Sındırgı'da görülen örneklere benzer şekilde on binlerce küçük depremden oluşan deprem fırtınalarının yaşanması gerekirdi. Ayrıca Marmara'nın jeolojik yapısının doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kontrolünde olduğunu belirten Demirtaş, önerilen modelin levha tektoniğiyle bağdaşmadığını ifade etti.