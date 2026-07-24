Dr. Ramazan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Marmara Denizi'nin altına ilişkin ortaya koyduğu modeli eleştirdi. Demirtaş, Orta Marmara Sırtı'nın altında yaklaşık 60 kilometre genişliğinde ve derinlere uzanan sıcak bir "termal dom" ya da "ateş topu" bulunması halinde bölgede çok farklı jeolojik belirtilerin görülmesi gerektiğini söyledi.
'LEVHA TEKTONİĞİYLE BAĞDAŞMIYOR'
Demirtaş'a göre böyle bir yapı gerçekten var olsaydı Marmara Denizi'nde denizaltı volkanizması, yoğun jeotermal faaliyet ve Sındırgı'da görülen örneklere benzer şekilde on binlerce küçük depremden oluşan deprem fırtınalarının yaşanması gerekirdi. Ayrıca Marmara'nın jeolojik yapısının doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kontrolünde olduğunu belirten Demirtaş, önerilen modelin levha tektoniğiyle bağdaşmadığını ifade etti.
'BİLİMSEL DEĞİL'
Paylaşımlarında modeli "yapay zeka ile üretilmiş", "hayal ürünü" ve "levha tektoniğine aykırı" ifadeleriyle değerlendiren Demirtaş, Marmara Denizi'nin altında bu büyüklükte magmatik bir yapı bulunması halinde bölgede yaklaşık 250 dereceye ulaşan güçlü bir jeotermal potansiyelin de gözlenmesi gerektiğini söyledi.
'6,5'TEN BÜYÜK DEPREM OLMAZ'
Demirtaş, "Marmara'da 6,5 büyüklüğünden büyük deprem olmaz" şeklindeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür kurgusal modellerin kamuoyunu ve karar vericileri yanlış yönlendirebileceğini savundu.
Açıklamasının sonunda ise paylaşımının Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ile ilgisi bulunmadığını belirten Demirtaş, sosyal medyada yapılan yorumlara da tepki gösterdi. "Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımıyla ilgili görüşümü sundum." ifadelerini kullandı.