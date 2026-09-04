İstanbul’un geçmişte önemli balık türlerinden biri olan orkinoslar, uzun bir aranın ardından yeniden Haliç’te görülmeye başladı. Galata Köprüsü çevresinde görüntülenen iri orkinoslar, vatandaşların ve balıkçıların dikkatini çekti.

Balıkçıların denize attığı balık parçalarına gelen orkinosların Haliç’te görülmesi, Marmara Denizi’nin geçmişteki ekosistemini de yeniden gündeme taşıdı. Tarihsel kaynaklara göre orkinoslar İstanbul çevresinde yüzyıllar boyunca yaygın olarak bulunuyordu.

İSTANBUL'UN SİMGELERİNDEN BİRİYDİ

Orkinosun İstanbul’la ilişkisi oldukça eskiye dayanıyor. Byzantion döneminde kentin simgelerinden biri olarak kabul edilen balığın, dönemin bronz sikkelerinde de kullanıldığı belirtiliyor. Antik kaynaklarda İstanbul ve Çanakkale Boğazı çevresindeki orkinos varlığına ilişkin kayıtlar da bulunuyor.

Ancak zaman içerisinde Marmara Denizi’ndeki ekolojik değişimler ve balık popülasyonlarındaki azalma nedeniyle orkinoslar İstanbul kıyılarında giderek daha az görülmeye başladı.

USKUMRU POPÜLASYONU İLE BAĞLANTILI OLABİLİR

Uzmanlara göre orkinosların yeniden Marmara ve Haliç çevresinde görülmesinde bölgedeki av türlerinin ve özellikle uskumru popülasyonunun hareketliliği etkili olabilir. Besin kaynaklarının değişmesi, büyük yırtıcı balıkların rotalarını da etkileyebiliyor.

Öte yandan uzmanlar, Haliç’te birkaç orkinosun görülmesinin Marmara Denizi’nin tamamen iyileştiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğine dikkat çekti. Görüntüler ekosistemde bazı olumlu hareketliliklerin yaşandığına işaret etse de Marmara’nın genel sağlık durumunu değerlendirmek için çok daha geniş kapsamlı bilimsel verilere ihtiyaç bulunuyor.