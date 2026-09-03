Tekirdağ'ın açıklarında Marmara Denizi'nde nadir görülen bir denizanası türüne rastlandı. Tekneyle açılan vatandaşlar, su yüzeyinde hareket eden denizanasını fark etti. Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıda kollarıyla dikkat çeken canlı, akıntıyla birlikte yüzeyde ilerlerken teknedekiler o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"SAHANDA YUMURTA" VE "MAVİŞ" OLARAK BİLİNİYOR

Halk arasında "sahanda yumurta" veya "Maviş" adıyla tanınan Cotylorhiza tuberculata cinsi denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir tür olduğu belirtildi. Akdeniz ve Ege Denizi'nde yaygın olarak yaşayan bu türün, Marmara Denizi'nin güney kıyılarında da daha önce rastlanıldığı kaydedildi.