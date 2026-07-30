Marmara Üniversitesi Dragos Yerleşkesi’nde yaz döneminde konaklayan misafir öğrencilerin yurt ücretlerine zam yapıldı. Yapılan düzenlemeyle birlikte daha önce 3 bin lira olan yurt konaklama ücreti 15 bin liraya yükseltildi. Yeni ücret tarifesinin haziran, temmuz ve ağustos aylarında kayıt yaptıran misafir öğrenciler için 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

SÜREDEN BAĞIMSIZ SABİT ÜCRET UYGULAMASI

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin aktardığına göre, açıklanan yeni düzenlemeye göre ücretlendirmenin günlük ya da aylık konaklama süresine göre yapılmayacağı belirtildi. Bu doğrultuda yurtta bir gün kalan öğrenci ile 30 gün kalan öğrenciden aynı tutar tahsil edilecek. Kararın kendilerine kısa süre önce bildirilmesine tepki gösteren öğrenciler, yurt yönetimiyle görüşmek istediklerini ancak kararın üniversite yönetimine ait olduğu gerekçesiyle taleplerinin reddedildiğini öne sürdü.

SENDİKADAN ZAM TEPKİSİ

Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şube Başkanı Burak Çetiner, konuya ilişkin yaptığı açıklamada nitelikli barınma, beslenme ve ulaşım sorumluluğunun öğrenciler üzerine yıkıldığını belirtti. Büyükşehirlerdeki yaşam pahalılığının resmi verilerin üzerinde olduğunu ifade eden Çetiner, yaşanan bu artışların öğrencileri eğitimden uzaklaştırdığını vurguladı.