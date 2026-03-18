Pandemi ve depremler sonrası hızla yayılan tiny house akımı, kısa sürede cazip bir alternatif olarak öne çıktı. Ancak Mart 2026 itibarıyla bu trend, ciddi bir hukuki ve ekonomik krize dönüştü. Başlangıçta özgürlük ve sadelik vadeden bu yaşam biçimi, bugün birçok kişi için maddi kayıp ve yasal yaptırımlar anlamına geliyor.

Bir dönem “doğada özgür yaşam” fikriyle pazarlanan mobil evler, artık denetimlerin odağında. Yüksek bedeller ödenerek satın alınan tiny house’lar birçok bölgede kullanılamaz hale gelirken, sahipleri yıkım kararları ve cezalarla karşı karşıya kalıyor. Romantik bir kaçış olarak görülen bu model, giderek daha fazla kişi için riskli bir yatırım haline geliyor.

'PLAKALI EV' YANILGISI SONA ERDİ

Sektörde uzun süre dile getirilen “plakalı olduğu için müdahale edilemez” söylemi de geçerliliğini yitirdi. Yetkili kurumların ve mahkemelerin değerlendirmelerine göre, bir mobil ev araziye sabitlendiğinde, etrafına kalıcı eklentiler yapıldığında ya da elektrik, su ve atık sistemi bağlandığında artık araç değil, yapı olarak kabul ediliyor. Bu da söz konusu yapıların “kaçak” statüsüne girmesine neden oluyor. Bu çerçevede belediyelerin yıkım kararları hukuka uygun bulunuyor.

Krizin en çarpıcı boyutlarından biri tarım arazilerinde yaşanıyor. Bazı girişimler geniş arazileri küçük parçalara bölerek “kooperatif hissesi” adı altında satışa sunarken, bu yöntem birçok kişi için ciddi mağduriyetlere yol açtı. Mevzuata göre tarım arazilerinin bu şekilde bölünmesi suç kapsamında değerlendiriliyor ve organizatörler hakkında hapis cezası uygulanabiliyor. Ayrıca bu alanlara izinsiz şekilde altyapı sağlanması da yüksek para cezalarını beraberinde getiriyor.

DENETİMLER SERTLEŞTİ

Mart 2026 itibarıyla birçok ilde denetimlerin belirgin şekilde arttığı görülüyor. Yerel yönetimler ve valilikler kaçak yapılaşmaya karşı daha kararlı bir tutum sergilerken, farklı bölgelerde mobil evlerin kaldırıldığı, altyapı bağlantılarının kesildiği ve cezai işlemlerin başlatıldığı dikkat çekiyor.

Bursa’nın İznik ve Mudanya ilçelerinde tarım arazilerine kurulan çok sayıda tiny house tek seferde kaldırıldı. Muğla’nın Akbük bölgesinde ise doğal sit alanına yerleştirilen mobil yapılar hakkında yalnızca idari işlem uygulanmakla kalmadı, aynı zamanda cezai süreç de başlatıldı.

Benzer şekilde Edirne’de Saros Körfezi çevresinde bulunan mobil evler arazilerden sökülerek kaldırılırken, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde altyapıyı korumak amacıyla mobil yapıların elektrik ve su bağlantıları kesildi ve bölgeden çıkarılmaları zorunlu hale getirildi.