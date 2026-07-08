Yaz aylarının kavurucu sıcaklarının ardından yurt genelinde hava sıcaklıklarını düşürecek yeni bir meteorolojik gelişme yaşanıyor. "Squall Line" olarak bilinen ve hat şeklinde ilerleyerek geçtiği bölgelerde şiddetli rüzgar, sağanak ve fırtına bırakan organize yağış sistemi Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak. İstanbul da dahil olmak üzere tüm Marmara'nın adeta bir yağış taramasından geçeceği ve sistemin bölge genelinde etkili olacağı öngörülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan son hava tahmin değerlendirmelerine göre, yarın kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da ani düşüşler yaşanacak. Hafta ortasında 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yarın ilk etapta 27 dereceye, ardından cuma günü ise 24 ila 26 derece seviyelerine kadar gerileyeceği öngörülüyor.
İstanbul'u etkisi altına alacak bu serin ve yağışlı dalganın hafta sonuna doğru etkisini kaybedeceği, haftanın diğer günlerinde ise megakentte yeni bir yağış beklenmediği aktarıldı.