Marmara Denizi'nde 96 bin 544 ton ham petrol taşıyan Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker, makine arızası nedeniyle açıklarda sürüklendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 243 metre uzunluğundaki geminin Rusya'dan Çin'ye seyir halindeyken arıza yaşadığını açıkladı. Gemi kaptanı, durumu yetkililere bildirdi ve yardım talebinde bulundu.
NENE HATUN VE KURTARMA-16 BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma-16 römorkörü hızla görevlendirildi. Nene Hatun, saat 22.30 sularında tankeri yedekleyerek kontrolünü ele geçirdi.
Tanker, Şevketiye Demir Sahası'na çekilerek güvenli şekilde demirletildi. Yetkililer, olayda çevre kirliliği veya can kaybı yaşanmadığını, boğaz trafiğinde de bir aksama olmadığını belirtti.