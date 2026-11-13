Marmara Bölgesi'nde etkili olan lodos, 13 Kasım sabahı şiddetini artırdı. Fırtına nedeniyle İstanbul ve Bursa'da Şehir Hatları, İDO ve BUDO'nun çok sayıda seferi iptal edildi.

Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bölgede bir gün önce etkili olmaya başlayan fırtınanın gün içinde daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre rüzgarın hızı zaman zaman saatte 90 kilometreye ulaşacak.

ADALAR SEFERLERİNE LODOS ENGELİ

Şehir Hatları, şiddetli rüzgar nedeniyle Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar ve Kabataş-Adalar seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını bildirdi.

İptal edilen hat ve seferler şöyle:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Büyükada-Sedef Adası

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Beşiktaş-Adalar

Bostancı-Adalar Ring Hattı

06.35 Adalar-Kadıköy-Kabataş

06.45 Kabataş-Kadıköy-Adalar

07.05 Bostancı-Adalar-Kadıköy-Kabataş

07.55 Büyükada-Heybeliada-Kabataş

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer

Sarıyer-Beykoz

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı seferleri ikinci duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek güzergahında yapılacak. Aşiyan-Üsküdar Hattı ise aynı süre boyunca Bebek-Üsküdar olarak hizmet verecek.

İDO'NUN 08.30 SEFERİ İPTAL

İDO'nun duyurusuna göre, saat 08.30'da yapılması planlanan Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO'DA 10 SEFER YAPILAMAYACAK

BUDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım 2026 tarihli şu seferlerini iptal etti: