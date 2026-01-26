Yıllardır nadir görülen ve adeta "efsane" haline gelen torik balığı, yaklaşık 40 yıllık bir aradan sonra Marmara Denizi’nde yeniden boy gösterdi. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında yoğunlaşan bu hareketlilik, hem balıkçıları hem de deniz bilimcileri heyecanlandırdı. Palamutun bir üst boyu olan ve her biri 3 kilogramın üzerinde gelen toriklerin sürü halinde görülmesi, bölgedeki ekosistemin canlandığına dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

FİYATI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıllarda bulunması oldukça zor olduğu için çifti 8 bin liraya kadar çıkan torik, bu sezon yaşanan bollukla birlikte ulaşılabilir hale geldi.

Güncel Fiyat: Çifti 3 bin 500 TL seviyelerine geriledi.

Hasat Miktarı: 1 Ocak'tan bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı.

Sektörel Kazanç: Balıkçıların bu süreçte yaklaşık 250 milyon liralık bir gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

40 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Üyesi Serdar Can, bu durumu "sofralarda uzun zamandır görülmeyen bir bolluk" olarak tanımlıyor. Genellikle lakerda yapımıyla özdeşleşen toriğin, bu yıl yüksek arz sayesinde taze tüketim için de sofralarda yer bulmaya başladığını belirtti.

25 YILLIK TECRÜBEYLE KONUŞTU

25 yıllık tecrübeye sahip kaptan Doğan Ege, bu yılki akının muazzam bir boyutta olduğunu vurgulayarak detayları paylaştı:

Kritik Bölgeler: Silivri, Güzelce, Tekirdağ, Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası açıkları.

Karadeniz'den gelen "kanal sularının" etkisiyle balığın kendini İstanbul Boğazı üzerinden Marmara'ya bırakması.

Gelecek Beklentisi: Torik akını yavaş yavaş sona yaklaşsa da bu yılın istatistiklerinde zirveye yerleşmesi bekleniyor. Sezonun geri kalanında ise hamsi, istavrit ve sardalya ön planda olacak.

Biyoçeşitlilikte Olumlu Sinyaller

Marmara Denizi'nde sadece torik değil; orkinos, uskumru ve kırlangıç gibi türlerin de yeniden ağlara takılması, uygulanan denetim mekanizmalarının ve koruma politikalarının meyvesini verdiğini gösteriyor. Balıkçılar, bu tür bir hareketliliğin devam etmesi için üretim planlamasının ve sürdürülebilir politikaların önemine dikkat çekiyor.