İstanbul'un simgesi haline gelen Marmaray tünelinden bu kez yolcular değil, sıfır otomobiller geçti. Ford Otosan'ın Romanya'dan Türkiye'ye araç taşımak için hayata geçirdiği özel demiryolu hattı, günlük yolcuları şaşkına çevirdi.

TEK SEFERDE 216 ARAÇ TAŞINABİLİYOR

Ford Otosan, sahibi olduğu Romanya'nın Craiova fabrikasında üretilen araçları Ocak 2025'ten itibaren demiryoluyla Türkiye'ye taşımaya başladı. 18 vagondan oluşan özel tren, tek seferde 216 aracı doğrudan Craiova'dan alarak Kocaeli'ne ulaştırıyor. Araçlar bu yolculukta, Boğaz'ın altından geçen Marmaray tünelini de kullanıyor.



BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLIYOR

Demiryolu taşımacılığı, karayoluna kıyasla hem maliyet hem de karbon ayak izi açısından önemli avantajlar sunuyor. Ford Otosan'ın bu hamlesi, otomotiv sektöründe lojistik süreçleri yeniden tasarlama eğiliminin somut bir yansıması olarak öne çıkıyor. Tek bir trenle 216 aracın taşınması, onlarca TIR seferine olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

TEK KESİNTİSİZ HAT

Romanya'nın Craiova kenti, Ford'un Avrupa üretim üslerinden biri olma özelliğini taşıyor. Ford Otosan'ın bu fabrikayı bünyesine katmasının ardından Türkiye ile Romanya arasındaki lojistik bağ daha da güçlendi. Craiova'dan yüklenen araçlar, Balkanlar üzerinden geçen demiryolu hattıyla İstanbul'a ulaşıyor ve Marmaray tünelini geçerek Kocaeli'ndeki tesise teslim ediliyor.